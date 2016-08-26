Дело о хищениях из бюджета ГЛОНАСС передано в военный суд

Громкое дело о хищениях при строительстве Центра контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС в подмосковном Королеве будет рассматриваться Солнечногорским гарнизонным военным судом. Как рассказал «Известиям» близкий к следствию источник, в июне этого года Следственный комитет передал дело на рассмотрение в Московский окружной военный суд, так как один из обвиняемых по делу являлся сотрудником управления Спецстроя при Минобороны. В окружном суде дело изучили и приняли решение, что его можно передать в суд гарнизонного уровня.

Предварительные слушания по делу запланированы на сентябрь этого года. Обвиняемыми проходят бывшие заместитель гендиректора ФГУП ЦНИИмаш Джордж Ковков, начальник отдела капитального строительства этой же организации Александр Чернов, гендиректор управления № 5 при Спецстрое Александр Белов, а также гендиректор ООО «СпецМонолит» Роман Мартыненко и гендиректор компании «Верный консалтинг» Дмитрий Белицкий.

Ковкову предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Остальным фигурантам инкриминируются преступления, описанные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Строительство корпуса 100-1 (так в документах называется Центр контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС) было начато в июне 2010 года на средства федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система». По изначальному проекту на строительство здания было предусмотрено 1,05 млрд рублей. Подрядчиком было выбрано 5-е управление специального строительства при Спецстрое России. Геннадий Райкунов, на тот момент возглавлявший ЦНИИмаш, поручил координацию работ по строительству своему первому заместителю Джорджу Ковкову.

К концу 2010 года стало ясно, что смета строительства превышена, и главный инженер информационно-аналитического центра ГЛОНАСС Алексей Агапов доложил об этом Райкунову и Ковкову. В одной из служебных записок Агапова, приложенных к делу, говорится о превышении сметы на монолитные работы более чем на 40%.

Проведенные тогда экспертами предприятия тесты показали, что подрядчик занимается подтасовками: крупнощитовая опалубка здания была выдана за скользящую, что позволило увеличить смету по данному виду работ более чем в два раза. Дополнительных средств на проект выделено не было, поэтому здание оставлено незавершенным, строительные работы прекращены в декабре 2011 года — именно в это время закончилось действие федеральной целевой программы ГЛОНАСС на 2002–2011 годы.

В начале 2013 года незавершенным строительством заинтересовалась Федеральная служба безопасности (ФСБ): в ЦНИИмаше была проведена выемка документов — оперативники вывезли с предприятия всю строительную документацию. По итогам проверки ФСБ материалы были переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

В августе 2013 года Главное следственное управление СК по Московской области предъявило обвинения трем фигурантам дела о хищениях на строительстве корпуса 100-1. Тогда фигурантам дела были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Весной 2014 года СК привлек в качестве обвиняемого Романа Мартыненко, гендиректора ООО «Спецмонолит», выполнявшего работы на объекте в качестве подрядчика Спецстроя РФ. Именно «Спецмонолит» возводил монолитные конструкции корпуса и в том числе занимался опалубкой. Смета работ составила 39,4 млн рублей, но затем, как считает следствие, у обвиняемых возникла идея раздуть смету выполненных работ, выдав крупнощитовую опалубку за скользящую и выставив счет за работы на 147,2 млн рублей. Затем Мартыненко заключил договоры субподрядов с подконтрольными ему фиктивными организациями: ООО «Мастстрой», ООО «Ювес-Ком», ООО «Оптторгсбыт», ООО «Промышленный альянс» и ООО «КапиталСтрой». На их счета Мартыненко перевел полученные от 5-го управления Спецстроя средства, которые затем и были распределены между обвиняемыми, — в их распоряжении оказалось в итоге 107,7 млн рублей.

Одновременно с Мартыненко обвинение было предъявлено Дмитрию Белицкому, владельцу фирмы «Верный консалтинг» — по версии следствия, он занимался легализацией выведенных средств.