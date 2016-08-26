Тольятти станет территорией опережающего развития

Минэкономразвития разработало проект наделения Тольятти статусом территории опережающего развития с десятком налоговых льгот и 41 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Вместо одного градообразующего «АвтоВАЗа» жителям города предложат освоить 33 новые сферы деятельности, включая пресноводное рыболовство, производство компьютеров и утилизацию отходов. В экономику города, как рассчитывают в Минэкономразвития, будет привлечено 466 новых инвесторов. Несмотря на оптимистичные планы, угроза роста социальной напряженности сохраняется.

Проект постановления о создании ТОР «Тольятти» размещен на официальном сайте раскрытия информации. Минэкономразвития утвердило заявку на создание такой территории в Самарской области 18 марта 2016 года. Подать заявку на получение статуса ТОР, помимо регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, могут только города из перечня 1, в который входят самые экономически депрессивные моногорода страны, в том числе и Тольятти, на котором отражается ухудшающееся с каждым годом экономическое состояние «АвтоВАЗа». На заводе компании в Тольятти сейчас работает 50 тыс. человек из 710 тыс. жителей города. За последние пять лет с завода было уволено 40 тыс. работников. В 2008–2009 годах завод сократил 45 тыс. человек.

— Тольятти — не традиционный моногород. Огромный город с 700-тысячным населением, это не Пикалево, где некуда деваться. Бизнес здесь есть, тот же «Тольяттиазот». Это агломерация Тольятти – Самара, единое пространство с улучшающейся транспортной доступностью. Серьезной социальной остроты быть не должно, те, кто хочет работать, в ТОР работу найдут, — уверен члена экспертного совета «Деловой России» Владислав Варяник.



Хотя он признает, что будет непросто мотивировать осваивать рыболовство и пошив одежды тем, кто привык собирать машины. Для этого, по мнению эксперта, местные власти должны активно внедрять программы переподготовки кадров.

Минэкономразвития считает, что социальные риски первостепенны при создании ТОР, однако без реформы ситуация в городе будет стремительно ухудшаться. Так, без ТОР количество безработных граждан будет значительно выше и составит: на конец ‎2016 года — 15,8 тыс. человек, 2017-го — 21,4 тыс. человек, 2018 года — 22,1 тыс. человек, ‎в 2019-2020 годах — 22,5 тыс. человек, что приведет к серьезному ухудшению социальной ситуации в городе.

— Даже с учетом создания территории опережающего развития на рынке труда городского округа Тольятти не все высвобожденные работники будут иметь возможность трудоустроиться, — признают в Минэкономразвития.



В рамках ТОР планируется создание 24,8 тыс. новых рабочих мест, что в разы меньше численности сокращенных работников завода в последние годы.

Механизм ТОР был предложен президентом Владимиром Путиным в 2013 году, в конце 2014-го правительство подготовило закон, регламентирующий создание таких территорий. Первые три года действия закона развиваются прежде всего восточные территории и моногорода, ситуация в которых требует производственной диверсификации. В каждую ТОР приходит одобренная правительством управляющая компания, которая заключает договоры с инвесторами. Условия членства в ТОР предусматривают особый режим налогообложения и облегченные правила ведения бизнеса (в том числе ставка налога на прибыль от 0 до 5%, нулевой налог на имущество в течение первых пяти лет), таможенные льготы, возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к трудовой деятельности квалифицированный иностранный персонал.

Профессор кафедры труда и социальной политики Александр Щербаков видит две ключевых проблемы в создании ТОР «Тольятти». Во-первых, механизм ТОР не адаптирован под проблемы многородов. Он создавался под дальневосточные регионы, где мало населения и есть необходимость привлекать ресурсы и строить проекты с нуля. В моногородах ситуация противоположная — значительная безработица при высокой квалификации местного населения и наличие уже имеющихся производств. Вторая проблема — неготовность населения уходить в сферы, слишком далекие от машиностроения, например в сельское хозяйство.

— Я думаю, просто точечных налоговых льгот было бы достаточно, а также программ развития проектов, близких к машиностроению, чтобы не создавать для людей ситуации, когда они 20 лет работали на «АвтоВАЗе», а потом вынуждены уходить в совершенно далекие от этого сферы. Так рынок труда только теряет квалифицированный персонал, — считает Щербаков.

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