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Соцработники и врачи сами приедут к ветеранам

Минтруда утвердил рекомендации по предоставлению медико-социальных услуг на дому ветеранам и инвалидам ВОВ

Фото: РИА Новости/ Александр Кондратюк

25 августа министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подписал приказ «Об утверждении рекомендаций по предоставлению социально-медицинских услуг в форме социального обслуживания на дому ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны». Эти рекомендации будут ориентиром для регионов при создании мобильных групп, в которые войдут социальные работники, медсестры и врачи-специалисты.

Пресс-служба Минтруда сообщила «Известиям», что рекомендации подготовлены совместно с Минздравом в рамках исполнения поручений президента РФ по итогам апрельского заседания российского организационного комитета «Победа». В состав мобильных групп могут быть включены социальные работники, медицинские сестры, процедурные сестры, а в случае необходимости  врачи-специалисты. 

В Минтруда уточнили, что в некоторых регионах аналогичные бригады уже работают. Так, например, в республиках Мордовия, Чечня, Крым, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах специалисты по социальной работе, психологи и медики сами приезжают к пожилым людям и инвалидам, проживающим в сельской местности и труднодоступных районах. А в Тверской, Московской, Красноярской и в некоторых других областях одиноким и тяжелобольным людям оказывается услуга «стационар на дому» и «хоспис на дому».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин рассказал «Известиям», что разработанные методические рекомендации направлены на то, чтобы обобщить и распространить успешный опыт этих регионов.

 Мобильные группы очень актуальны для села, для отдаленных районов, потому что позволяют помочь каждому ветерану,  отметил Дмитрий Саблин.

В рекомендациях также говорится, что особое внимание должно уделяться выявлению ветеранов, которые нуждаются в социально-медицинских услугах на дому. Для этого региональные исполнительные власти должны организовать подворовой обход и опрос ветеранов, которые обращаются в органы соцзащиты и Пенсионный фонд. К этой работе привлекут и ветеранские общественные организации.

 Ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало. Мы давно знаем, что и кому нужно, и неоднократно сообщали об этом в Минтруда, в органы соцзащиты. Но нет никаких результатов,  говорит первый зампред Российского союза ветеранов Владимир Гребенюк. Он полагает, что утверждение рекомендаций особенно не изменит положение ветеранов: донорские регионы и так оказывают им поддержку, а у дотационных регионов денег на это как не было, так и не будет.

 Социально-медицинская помощь ветеранам не прописана на законодательном уровне, на нее не выделяется финансирования из федерального бюджета,  сказал Владимир Гребенюк.

По его мнению, качество жизни ветеранов могло бы действительно улучшить освобождение их от налоговых обложений и платы за коммунальные услуги. Это предложение Российский союз ветеранов планирует внести на предстоящем заседании российского организационного комитета «Победа» в сентябре.

По данным Пенсионного фонда на 1 августа 2016 года, в России проживают 2,04 млн инвалидов и ветеранов ВОВ. Среди них  32 418 инвалидов войны, 119 675 участников войны, 117 778 жителей блокадного Ленинграда, 133 863 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 320 734 вдовы инвалидов и участников войны, 1 315 099 тружеников тыла.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Соцработники и врачи сами приедут к ветеранам

Соцработники и врачи сами приедут к ветеранам Минтруда утвердил рекомендации по предоставлению медико-социальных услуг на дому ветеранам и инвалидам ВОВ

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