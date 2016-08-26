Соцработники и врачи сами приедут к ветеранам

25 августа министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подписал приказ «Об утверждении рекомендаций по предоставлению социально-медицинских услуг в форме социального обслуживания на дому ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны». Эти рекомендации будут ориентиром для регионов при создании мобильных групп, в которые войдут социальные работники, медсестры и врачи-специалисты.

Пресс-служба Минтруда сообщила «Известиям», что рекомендации подготовлены совместно с Минздравом в рамках исполнения поручений президента РФ по итогам апрельского заседания российского организационного комитета «Победа». В состав мобильных групп могут быть включены социальные работники, медицинские сестры, процедурные сестры, а в случае необходимости — врачи-специалисты.

В Минтруда уточнили, что в некоторых регионах аналогичные бригады уже работают. Так, например, в республиках Мордовия, Чечня, Крым, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах специалисты по социальной работе, психологи и медики сами приезжают к пожилым людям и инвалидам, проживающим в сельской местности и труднодоступных районах. А в Тверской, Московской, Красноярской и в некоторых других областях одиноким и тяжелобольным людям оказывается услуга «стационар на дому» и «хоспис на дому».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин рассказал «Известиям», что разработанные методические рекомендации направлены на то, чтобы обобщить и распространить успешный опыт этих регионов.

— Мобильные группы очень актуальны для села, для отдаленных районов, потому что позволяют помочь каждому ветерану, — отметил Дмитрий Саблин.

В рекомендациях также говорится, что особое внимание должно уделяться выявлению ветеранов, которые нуждаются в социально-медицинских услугах на дому. Для этого региональные исполнительные власти должны организовать подворовой обход и опрос ветеранов, которые обращаются в органы соцзащиты и Пенсионный фонд. К этой работе привлекут и ветеранские общественные организации.

— Ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало. Мы давно знаем, что и кому нужно, и неоднократно сообщали об этом в Минтруда, в органы соцзащиты. Но нет никаких результатов, — говорит первый зампред Российского союза ветеранов Владимир Гребенюк. Он полагает, что утверждение рекомендаций особенно не изменит положение ветеранов: донорские регионы и так оказывают им поддержку, а у дотационных регионов денег на это как не было, так и не будет.

— Социально-медицинская помощь ветеранам не прописана на законодательном уровне, на нее не выделяется финансирования из федерального бюджета, — сказал Владимир Гребенюк.



По его мнению, качество жизни ветеранов могло бы действительно улучшить освобождение их от налоговых обложений и платы за коммунальные услуги. Это предложение Российский союз ветеранов планирует внести на предстоящем заседании российского организационного комитета «Победа» в сентябре.

По данным Пенсионного фонда на 1 августа 2016 года, в России проживают 2,04 млн инвалидов и ветеранов ВОВ. Среди них — 32 418 инвалидов войны, 119 675 участников войны, 117 778 жителей блокадного Ленинграда, 133 863 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 320 734 вдовы инвалидов и участников войны, 1 315 099 тружеников тыла.

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