Бабий бунт в США: Декларация чувств против Декларации независимости

26 августа в США отмечают День равенства женщин, приуроченный к принятию 19-й поправки в конституцию США в августе 1920 года. Она дала женщинам избирательное право, но этому предшествовала «борьба длиною в век», которая в 1920 году была еще очень далека от завершения. «Известия» вспомнили краткую историю феминизма и собрали самые значимые, яркие и просто интересные эпизоды борьбы американок за свои права.

Женщины-первопроходцы: американская Надежда Дурова и первая женщина-врач

Условно исследователи делят историю феминизма в США и в мире на три волны. Первая из них, также названная борьбой длиною в век, завершилась принятием 19-й поправки. Однако истоки ее обнаруживаются далеко за пределами столетнего периода, поскольку первые попытки женщин отстоять свои права, в первую очередь на защиту от физического насилия, и равноправие в сфере работы и образования предпринимались еще в XVII веке.

История сохранила много имен женщин — первопроходцев на этой стезе. Вот лишь некоторые из них.

В 1630–1640-х годах две подруги — Анн Хатчинсон и Мэри Драйер — последовательно брались за совместное обучение женщин и мужчин под крышей своих домов. Обе поплатились за это: Анна скончалась в изгнании, Мэри, перенявшая ее дело, была казнена.

В 1776 году жена второго президента Соединенных Штатов, Эбигейл Смит Адамс, в письме обратилась к мужу с просьбой включить права женщин в конституцию страны. В случае отказа она пригрозила супругу женским бунтом: «Мы должны будем поднять Восстание, в котором не будем связаны Законами, в которых не имеем права голоса», — написала она. Тогда Джон Адамс только посмеялся над словами супруги, которые, однако, аукнулись его последователям на заре XX века.



В 1782 Дебора Сэмпсон предвосхитила судьбу Надежды Дуровой — желая во что бы то ни стало принять участие в войне за независимость, она взяла имя своего покойного брата и переоделась мужчиной. Однако после того как Дебору ранили, ее конспирация была раскрыта, а сама Дебора с почестями препровождена домой.

В 1848 году Элизабет Кэди Стэнтон противопоставила Декларации независимости свою собственную — Декларацию чувств. Переписав оригинальный документ, она призвала в нем предоставить женщинам право голоса на выборах, равный с мужчинами доступ к работе и образованию. К этому моменту, правда, женщины уже разделили с мужчинами одну обязанность — платить налоги, не будучи, впрочем, наделенными почти никакими правами. Например, на наследование недвижимости без необходимости вступать в брак.

Фото: commons.wikimedia.org

В 1849 году женщины получили право заниматься медициной. Первой женщиной, получившей медицинскую степень в США, стала Элизабет Блэквелл.

1920-е: первая победа

В 1870 году была принята 15-я поправка к конституции США, запрещающая ограничение граждан в активном избирательном праве по принципу расы, цвета кожи или тех, кто в прошлом находился в рабстве.

Женщины ожидали, что их права также будут учтены этой поправкой. Когда этого не произошло, в американском обществе начался раскол — всё внимание активисток сосредоточилось на борьбе за получение избирательных прав. Именно в это время фронт борьбы, длившейся к тому моменту уже больше века, возглавили суфражистки. Хотя сам термин, получивший столь широкое распространение и благополучно доживший до наших дней, возник еще в XIX веке. Дословно «суфражизм» как раз и переводится как «право на участие в голосовании».

И в 1920 году, спустя почти 150 лет после предостережений Эбигейл Адамс своему супругу, суфражистки достигли победы: 18 августа 1920 года в США была принята 19-я поправка к конституции, предоставившая женщинам избирательное право. Несмотря на то что отнюдь не все требования женщин были учтены, эта первая крупная победа привела к тому, что накал феминистической борьбы в обществе значительно поугас — вплоть до второй волны, которая поднялась уже в середине XX века.

1960-е: со шваброй на конкурс красоты



Вторая волна движения за права женщин началась вскоре после окончания Второй мировой войны. Тогда многие снисходительно считали ее уделом благополучных представительниц среднего класса, однако на деле именно движение 1950–1960-х годов получило яркую политическую и социальную окраску.

По большей части его участницы к тому моменту являлись также активистками политических движений — например, среди феминисток того периода было много участниц кампании против войны во Вьетнаме, а также носительниц левых взглядов (что само по себе в США в тот период времени было позицией смелой). Феминизм начал приобретать поддержку в научных и литературных кругах.

Фото: commons.wikimedia.org

Элеонора Рузвельт, в частности, настояла на том, чтобы в 1961 году президент Кеннеди основал Комиссию по статусу женщин.



А одной из самых ярких акций феминисток того времени стал протест на конкурсе «Мисс Америка» в 1968 году, в котором приняли участие около 400 женщин: тогда активистки принесли с собой плакаты, высмеивающие стереотипные шпильки и накладные ресницы и напоминающие, что все женщины прекрасны. Они опередили свое время почти на 50 лет, и внимание медиа им было обеспечено. Одна из активисток, например, тогда запомнилась журналистам тем, что прошла по подиуму с маленьким ребенком и шваброй в руках.



В 1973 году в США были легализованы аборты, а в 1974 году женщины получили право оформлять кредитные карты на свое имя, а не на имя мужа, как они должны были делать до этого.

В 1976 году перед женщинами открыли двери военные академии США, а в 1979-м NASA отобрало для участия в своих программах первых женщин-астронавтов.

Это время завершилось триумфом Сандры Дэй О’Коннор, которая в 1981 году стала председателем Верховного суда США. Так же как и в случае с первой волной, после серии побед движение вновь стало постепенно терять активность.

1990-е: яркие индивидуалистки

Фото: ТАСС/AP/ NICK UT





О женских правах вновь вспомнили в начале 1990-х годов. Но к этому моменту, точно так же как и на заре движения, вперед выступили индивидуалистки: в США последовал ряд громких обвинений в сексуальных преследованиях, в том числе известное заявление Моники Левински, а американская женская панк-группа Bikini Kill вообще стала родоначальницей новой формы борьбы — радикального музыкального феминизма, выпустив собственный манифест Riot Grrrl Manifesto.

Непокоренные вершины: запрет на лакированные туфли и заметание пыли под ковер​​​​​​​

В США участницы движения за права женщин сейчас в первую очередь говорят о необходимости ввести гарантированный отпуск по уходу за ребенком — США единственная из крупных держав, где он не предусмотрен. Кроме того, у женщин-политиков осталось две непокоренных высоты: кресла вице-президента и президента страны.

При этом в отдельных штатах по-прежнему сохраняются странные, а иногда и труднообъяснимые законы, теперь выступающие скорее иллюстративным напоминанием о годах многовековой борьбы.

Так, например, в Кливленде женщинам запрещено носить лакированные туфли и ходить вдоль дороги в купальнике (однако запрет снимается, если женщину сопровождают двое полицейских). В Пенсильвании могут проживать вместе в одном доме не более 16 женщин за раз — на мужчин это ограничение не распространяется, их количество при совместном проживании не должно превышать 120. В Мичигане по действующему законодательству женщина не может постричься без разрешения мужа. Но самый неожиданный запрет, пожалуй, действует всё в той же Пенсильвании: домохозяйкам там законодательно запрещено прятать пыль и мусор под ковер.