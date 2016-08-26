Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Керри

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Женеву для переговоров с американским коллегой Джоном Керри, с которым планируется обсудить взаимодействие Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в спектр обсуждаемых министрами тем по Сирии также войдут вопросы гуманитарной ситуации в Алеппо, начало операции Турции на севере САР, а также доклад ОЗХО и ООН по химоружию, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что в центре внимания будет проблематика сирийского урегулирования, в том числе перспектива налаживания плотной координации действий России и США в борьбе с террористическими группировками, которые сейчас орудуют в Сирии», — сказала Захарова.

Как писали «Известия», в среду Сергей Лавров и Джоне Керри уже обсуждали сирийскую тему по телефону. Среди обсуждаемых тем была также украинская проблематика, сообщил МИД России.

Как ранее в среду сообщали «Известия», 26 августа в Женеве пройдет встреча Сергея Лаврова и Джона Керри. На переговорах стороны обсудят антитеррористическое сотрудничество России и США в Сирии.

Напомним, Россия и Сирия 28 июля объявили о начале масштабной гуманитарной операции в Алеппо. Ожидается, что будет открыт гуманитарный коридор для сдачи боевиков сирийским властям. США в заявлениях официальных лиц настороженно отнеслись к новой инициативе России и Сирии.

Как ранее заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, после проведения гуманитарной ситуации в Алеппо должна начаться операция по зачистке района от оставшихся террористов.

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