США: обстреляв катера Ирана, моряки действовали профессионально

Открыв огонь рядом с приближающимися военными катерами Ирана в Персидском заливе, моряки ВМС США действовали профессионально и по инструкции, заявил глава Пентагона Питер Кук.

Глава военного ведомства США заявил также, что предупредительные выстрелы в воду были произведены после того, как американские моряки предприняли другие шаги, чтобы остановить сближение с иранскими катерами, сообщает ТАСС.

«Наши корабли находились в международных водах, и наши моряки действовали очень профессионально, чего мы не видели с иранской стороны», — сказал Кук.

При этом он упрекнул катера Ирана в небезопасных и непрофессиональных действиях. По его словам, ничего подобного в похожих случаях еще не происходило.

Как писали «Известия», катер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизился к двум американским и одному кувейтскому кораблю, подойдя на расстоянии 180 м от одного из них. После безуспешных попыток со стороны американских моряков установить связь они сделали три предупредительных выстрела в воду.

Это уже второй подобный инцидент за сутки. Ранее Пентагон обвинил четыре катера ВМС КСИР Ирана в «небезопасном сближении»в Ормузском проливе.

Напомним, что в январе иранский приграничный патруль задержал два военных катера США у берегов острова Фарси. Все военнослужащие были подвергнуты аресту, но позднее отпущены в результате переговоров между странами.

В конце июня также сообщалось, что корабль ВМФ России 17 июня якобы осуществил «небезопасные и непрофессиональные» маневры рядом с двумя кораблями ВМС США.

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