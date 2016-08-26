Слуцкий: ЦСКА достались самые сложные соперники в Лиге чемпионов

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий заявил по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, что «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер» являются трудными соперниками для армейцев, играющими в сильнейший европейский футбол.

По его словам, с ЦСКА случилось то же самое, что бывало раньше, — из третьей и четвертой корзин армейцам выпали самые тяжелые команды, говорится в заявлении наставника на сайте ЦСКА.

«Мы уже привыкли, что жеребьевка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер» являются лидерами в своих странах и играют в сильнейших чемпионатах Европы. При этом он заявил, что в ЦСКА уверены в наличии шансов на выход из группы, так как столичный клуб имеет огромный опыт игры с крупными клубами.

«В любом случае жеребьевка состоялась, и команды определены», — резюмировал он.

Как писали «Известия», в четверг ЦСКА и «Ростов» узнали своих соперников на групповом раунде Лиги чемпионов. Соперниками московского клуба стали «Байер», «Тоттенхэм» и «Монако», а ростовчанам достались «Бавария», ПСВ и «Атлетико Мадрид».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram