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Американскому пловцу Лохте предъявлены обвинения в Бразилии

Шестикратному олимпийскому чемпиону из США грозит до полугода тюрьмы

Выступавший на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро американский пловец Райан Лохте, уличенный во лжи по поводу своего ограбления, может быть приговорен в Бразилии к тюремному заключению сроком от месяца до полугода.

Полиция Бразилии заявила, что пловцу предъявлены обвинения в ложном сообщении о преступлении. Власти заявили, что даже если уже улетевший в США Лохте не явится в Бразилию, он всё равно может быть приговорен к тюремному заключению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Согласно версии полиции, американские спортсмены Лохте, Фейген, Бентц и Конгер остановились на АЗС, где сломали дверь в ванную комнату и повредили помещение. После этого на место прибыл вооруженный сотрудник охраны, который, не доставая пистолета из кобуры, заставил пловцов заплатить штраф. Оплатив ущерб менеджеру заправочной станции, атлеты уехали, а впоследствии заявили о грабеже.

Тем временем, Лохте, уже признавшийся во лжи, начал терять спонсоров. Производитель спортивной экипировки Speedo и производитель одежды Ralph Lauren сообщили, что разрывают контракт с американским пловцом.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Американскому пловцу Лохте предъявлены обвинения в Бразилии

Шестикратному олимпийскому чемпиону из США грозит до полугода тюрьмы

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Сергей Лисин

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