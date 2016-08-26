Россия и Белоруссия договорились о цене газа около $100 за кубометр

Профильные министерства России и Белоруссии после ряда встреч договорились о новой формуле цены на газ, которая предполагает ее перевод в рублевую форму с постепенным уравнением стоимости кубометра голубого топлива в двух странах.

Как рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения, новая формула будет полностью рублевой, цена газа для Минска снизится с $132 до примерно $100. Нынешняя долларовая формула учитывает не только цены газа на Ямале, но и затраты на транспортировку топлива в Белоруссию, сообщает «Коммерсантъ».

В 2017 году цена газа для Белоруссии составит около 6 тыс. рублей за 1 тыс. кубометров. Этого возможно достигнуть при определении стоимости для Минска по средней цене по единой системе газоснабжения России, умножаемой на повышающий коэффициент. В 2017 году средняя цена определяется в размере около 4,05 тыс. рублей за 1 тыс. кубометров с повышающим коэффициентом около 1,48.

Отмечается, что оставшиеся месяцы 2016 года будут представлены твердой ценой 6,3 тыс. рублей.

В результате министерских встреч также было условлено, что повышающий коэффициент будет снижаться, что к 2025 году должно привести к выравниванию цен на газ в России и Белоруссии. К этому моменту также планируется открытие единого газового рынка ЕАЭС.

Утверждение новых условий позволит Минску погасить долг перед «Газпромом», включая пени, по старой цене, Москва же возобновит поставки нефти. Сумма долга Белоруссии за полгода составляет $300 млн.

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