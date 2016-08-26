Киев намерен запретить российские книги

Кабмин Украины в сентябре планирует рассмотреть соответствующий законопроект
Правительство Украины в сентябре запланировало рассмотрение законопроекта, который призван запретить книги, произведенные в России, а также создать совет из экспертов, принимающий решение о запрете тех или иных книг в стране.
Об этом, как передает ТАСС, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко, открывший в Киеве книжную выставку-ярмарку ко Дню знаний.
Кириленко, в частности, призвал «поставить заслон пропагандистской продукции из страны-агрессора». Он заявил, что законопроект об этом подготовлен и будет рассмотрен кабмином в сентябре.
«Решение правительства будет в сентябре, и после этого мы сразу его внесем в парламент», — сказал он.
Кириленко рассказал также, что на Украине будет введен экспертный совет, который будет изучать книги и давать разрешение на их ввоз в страну.
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