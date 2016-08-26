Почти 300 детей заболели в Китае после посещения бассейна

В городе Харбин пациенты попадали в больницы с высокой температурой и воспалением глаз
Почти 300 детей заразились инфекционными заболеваниями в китайском Харбине после посещения бассейна, сообщили местные СМИ.
Как сообщило Международное радио Китая, у некоторых детей выявлены случаи пневмонии и вируса Эпштейна-Барр (один из вирусов герпеса), передает ТАСС.
Плавательный клуб «Фэйюй» уже созвал родителей и признал, что дети заболели из-за качества воды в бассейне. Специалисты взяли пробы воды и передали их на анализ. Руководство клуба пообещало выплатить родителям компенсации.
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