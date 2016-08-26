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Почти 300 детей заболели в Китае после посещения бассейна

В городе Харбин пациенты попадали в больницы с высокой температурой и воспалением глаз

Почти 300 детей заразились инфекционными заболеваниями в китайском Харбине после посещения бассейна, сообщили местные СМИ.

Как сообщило Международное радио Китая, у некоторых детей выявлены случаи пневмонии и вируса Эпштейна-Барр (один из вирусов герпеса), передает ТАСС.

Плавательный клуб «Фэйюй» уже созвал родителей и признал, что дети заболели из-за качества воды в бассейне. Специалисты взяли пробы воды и передали их на анализ. Руководство клуба пообещало выплатить родителям компенсации.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Почти 300 детей заболели в Китае после посещения бассейна

В городе Харбин пациенты попадали в больницы с высокой температурой и воспалением глаз

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