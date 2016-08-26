Почти 300 детей заболели в Китае после посещения бассейна

Почти 300 детей заразились инфекционными заболеваниями в китайском Харбине после посещения бассейна, сообщили местные СМИ.

Как сообщило Международное радио Китая, у некоторых детей выявлены случаи пневмонии и вируса Эпштейна-Барр (один из вирусов герпеса), передает ТАСС.

Плавательный клуб «Фэйюй» уже созвал родителей и признал, что дети заболели из-за качества воды в бассейне. Специалисты взяли пробы воды и передали их на анализ. Руководство клуба пообещало выплатить родителям компенсации.