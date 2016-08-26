Пентагон назвал профессиональной стрельбу в направлении ВМС Ирана

Это уже второй за неделю инцидент между американскими кораблями и военными катерами Исламской Республики в Персидском заливе
Официальный представитель Пентагона Питер Кук назвал выстрелы из крупнокалиберного орудия американским кораблем в сторону иранского военного катера в Персидском заливе профессиональными действиями.
«Наши корабли находились в международных водах, — цитирует Кука «РИА Новости». — Наши моряки действовали очень профессионально, чего мы не видели с иранской стороны».
Отмечается, что иранское судно подошло на расстояние 182 м к двум патрульным кораблям США и судну ВМС Кувейта в северной части Персидского залива. Экипаж американского корабля попытался связаться с командованием иранского катера, однако ему не удалось этого сделать. В конце концов корабль «Шквал» произвел три выстрела в воду в качестве последней предупредительной меры.
Напомним, что вчера Пентагон обвинил иранские военные катера в создании тревожного инцидента с участием американского ракетного эсминца Nitze в Ормузском проливе. По словам представителя военного ведомства США, четыре катера ВМС «Корпуса стражей исламской революции» Ирана осуществили «перехват на высокой скорости» американского эсминца.
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