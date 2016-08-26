Захватчику заложников банка в Москве предъявили обвинение

Араму Петросяну грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет
Следователи предъявили обвинение захватчику заложников в столичном отделении Ситибанка в центре Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
«Араму Петросяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «ж», ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия»)», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».
Араму Петросяну грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
Как ранее писали «Известия», подозреваемый в захвате банка в центре Москвы Арам Петросян полностью признал свою вину.
Напомним, накануне вечером в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о том, что в одном из отделений Ситибанка в Москве неизвестный мужчина удерживает заложников. Позже он отпустил их и сдался правоохранительным органам.
Позже личность подозреваемого была установлена — им оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян.
Бизнесмен заявил, что решился на такой шаг от отчаяния. По словам Петросяна, он торговал медицинскими аптечками, но недавно разорился. В ближайшее время задержанный пройдет психиатрическую экспертизу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Захват заложников».
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