Елена Батурина вновь стала богатейшей женщиной России

Cупруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,1 млрд.

Рейтинг 50 богатейших женщин России составил журнал Forbes. Елена Батурина четвертый год подряд становится лидером списка.

Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков сказал, что гордится достижениями супруги.

«Я горжусь талантом своей жены. И меня меньше интересует ее, как говорится, бизнес-достижения, она талантливый человек, причем, я бы сказал, и в бизнесе, и в искусстве, и в лошадях, которыми она до сих пор занимается. Это суперталантливый человек», — сказал Лужков РИА Новости.

Он также отметил, что предпочитает не вмешиваться в бизнес супруги.

Второе место в рейтинге Forbes досталось бывшей супруге российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева Елене Рыболовлевой. В 2016 году она заработала $1,2 млн.

Бронза списка досталось гендиректору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Ее состояние эксперты оценили в $500 млн. Оказалась в рейтинге и экс-супруга Романа Абрамовича — Ирина. У нее шестое место и $300 млн, пишет сайт «Комсомольской правды».

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась лишь на восьмом месте рейтинга с состоянием в $260 млн.



Сообщается, что информация о финансовом состоянии участников рейтинга основана на данных компаний и экспертных оценках.

