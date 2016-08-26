Слуцкий прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

На групповом этапе Лиги чемпионов у московского ЦСКА будут самые сложные соперники. Об этом заявил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, комментируя итоги жеребьевки.

«Мы уже привыкли, что жеребьевка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна. На мой взгляд, сейчас произошло всё то же самое: из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники», — приводит его слова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальный сайт ЦСКА.

Специалист отметил, что «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер» играют в сильнейших европейских чемпионатах и являются ведущими клубами своих стран.



«В любом случае жеребьевка состоялась и команды определены. Учитывая, что мы имеем огромный опыт игры с большими клубами, у нас должны быть шансы и возможности на выход из группы», — добавил он.

Как писали «Известия», в четверг ЦСКА и «Ростов» узнали своих соперников на групповом раунде Лиги чемпионов. Соперниками московского клуба стали «Байер», «Тоттенхэм» и «Монако», а ростовчанам достались «Бавария», ПСВ и «Атлетико Мадрид».

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