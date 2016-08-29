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Ольга Свиблова: «Русские художники будут включены в мировой контекст»

Директор Мультимедиа Арт Музея — о щедром даре Центру Помпиду и международных перспективах современного российского искусства

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

14 сентября в Центре Помпиду в Париже откроется выставка «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950–2000-х годов: уникальный дар музею». Основой экспозиции станут произведения из фонда музея, который недавно получил в дар более 350 работ современных российских художников, таких как Андрей Монастырский, Владимир Янкилевский, Франциско Инфанте, Дмитрий Пригов, Юрий Альберт, Михаил Рогинский, Игорь Шелковский и др.

На вопросы корреспондента «Известий» ответила инициатор и координатор проекта, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

— Какова, на ваш взгляд, художественная и социальная миссия этого события?

— Включение работ современных русских художников в коллекцию одного из трех крупнейших музеев мира имеет огромное значение. В Центре Помпиду находится одно из самых крупных собраний русского авангарда: Ларионов, Гончарова, Кандинский, Шагал... Именно этот музей уже в 1988 году организовал персональную выставку Эрика Булатова. Но несмотря на то что в коллекции центра есть замечательные работы Булатова, Ильи Кабакова, Олега Кулика и других, современное русское искусство в нем представлено незначительно. А это говорит о том, что прервана связь времен. Именно эту проблему — восстановление логики российского художественного процесса второй половины XX века и до начала 2000-х годов — и решает этот уникальный проект. Безусловно, определяющее значение для его осуществления сыграли согласие Центра Помпиду распахнуть свои двери для коллекции российского современного искусства, а также решение благотворительного Фонда Владимира Потанина стать ведущим партнером в этой культурной инициативе.

— В проекте участвовали частные лица?

— На призыв помочь формированию уникального собрания с радостью откликнулись и другие коллекционеры, художники и их наследники. Прежде всего хочется отметить щедрый дар Владимира и Екатерины Семенихиных, дар семейного фонда Цукановых, Николаса Ильина и др.

Не надо забывать, что во все времена и в том числе сегодня крупнейшие музейные собрания создавались благодаря меценатам, коллекционерам и дарителям. Так было и в России, когда Павел Третьяков основывал Третьяковскую галерею, Иван Забелин — Исторический музей, а Иван Цветаев — ГМИИ имени Пушкина.

Я уверена, что проект «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950–2000-х годов: уникальный дар музею» как благой пример будет заразителен и стимулирует в будущем передачу в дар произведений искусства российским и зарубежным музеям.

Именно наличие работ художников русского авангарда в большинстве крупнейших музеев мира позволило ему стать важнейшей составной частью и национального, и мирового культурного наследия.

Интерес к русскому современному искусству был огромен на волне перестройки конца 1980-х – начала 1990-х. Возродится ли он сейчас?

— 25 лет спустя, увы, в мире знают только несколько имен наших художников, которым посчастливилось закрепиться в мировом музейном контексте. Благодаря проекту в Центре Помпиду произведения 65 российских художников будут включены в одно из крупнейших художественных собраний мира, и полгода их работы будут демонстрироваться как составная часть международной коллекции музея. Одновременно с выставкой «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950–2000-х годов» в отдельном пространстве покажут работы Дмитрия Александровича Пригова, полученные Центром Помпиду буквально в последние дни при поддержке зарубежных дарителей. Экспозиция приурочена к 10-летию со дня смерти художника.

— Какова, на ваш взгляд, судьба русского фонда Центра Помпиду?

— Центр надеется и в дальнейшем развивать коллекцию российского современного искусства как часть своего международного собрания. А также экспонировать ее не только в своем музее, но и на выставках — как во Франции, так и за рубежом. Важно также, что выставка будет сопровождаться полугодовой образовательной программой. В ее рамках художники и теоретики примут участие в коллоквиумах и круглых столах. Также в Центре Помпиду будут демонстрироваться документальные фильмы о русском современном искусстве.

Необходимо, чтобы диалог между Россией, Францией и окружающим миром был не только на материале прошлого, но и на материале более близкого нам настоящего. Появление русского современного искусства в коллекции крупнейшего музея включает наших художников и нашу современную культуру в международный контекст.

— Вам как директору Мультимедиа Арт Музея, отмечающего в этом году 20-летие, не обидно, что столь щедрый дар передается другому музею?

— В 2017 году Центр Помпиду тоже будет отмечать юбилей. В преддверии своего 40-летия он объявил 2016-й Годом дарителей. Как я уже говорила, хороший пример заразителен. И наш музей на протяжении 2017-го тоже будет отмечать Год дарителей. Я уверена, что российские и зарубежные коллекционеры, меценаты, фотографы и художники откликнутся на эту инициативу, как они откликнулись на участие в проекте Центра Помпиду. Культура и искусство не имеют границ. И именно благодаря им развивается общечеловеческий диалог, который особенно необходим в момент, когда мир стоит перед угрозой терроризма, когда на наших глазах усиливаются межнациональные и межконфессиональные конфликты.

Выставка в Центре Помпиду продлится до 27 марта 2017 года.

Справка «Известий»

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду — культурный центр в квартале Бобур 4-го округа Парижа между кварталами Ле-Аль и Маре. Деятельность центра посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях: изобразительныe искусства, танец, музыка и т.д.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Ольга Свиблова: «Русские художники будут включены в мировой контекст»

Ольга Свиблова: «Русские художники будут включены в мировой контекст» Директор Мультимедиа Арт Музея — о щедром даре Центру Помпиду и международных перспективах современного российского искусства

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