В Москве кража оборудования привела к задержке восьми поездов

В Московской области из-за кражи оборудования задерживаются восемь поездов. График движения был сбит у семи пригородных электричек и одного пассажирского поезда на Павелецком направлении Московской железной дороги.

Инцидент произошел в пятницу утром. Грузовой поезд был вынужден совершить экстренную остановку на перегоне Ожерелье–Кашира из-за провисания контактной сети в 5.53 мск. По предварительной информации, оборудование могло быть украдено.

В 6.45 движение поездов в сторону Москвы возобновилось. При этом поезда из столицы шли по графику,без задержек.

Бригады железнодорожников работают на месте для устранения неисправности, передает РЕН ТВ.



Диспетчерский аппарат МЖД делает всё возможное, чтобы восстановить движение поездов.