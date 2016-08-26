WhatsApp поделится с Facebook номерами телефонов своих пользователей

Клиенты мессенджера в течение короткого времени смогут отказаться от передачи своих данных
WhatsApp в ближайшее время передаст все телефонные номера своих пользователей компании Facebook, которая приобрела сервис в 2014 году. Об этом сообщило в четверг руководство мобильного мессенджера.
Компания Марка Цукерберга, которая приобрела мобильный мессенджер WhatsApp в 2014 году за $21,8 млрд, сможет теперь навязывать свою рекламу пользователям мессенджера.
WhatsApp разрешит некоторым компаниям отправлять пользователям сообщения с предупреждениями об операциях с банковским счетом, уведомлениях о перелетах, а также о рекламных сообщениях.
Руководство мессенджера, чтобы не потерять клиентов, дало им возможность в сжатые сроки отказаться от передачи своих данных в Facebook, пишет сайт «Комсомольской правды».
В компании заверили пользователей, что их зашифрованные сообщения останутся конфиденциальными и никто, кроме них самих, не сможет их прочитать.
Ранее WhatsApp заверял 1 млрд своих пользователей, что будет обеспечивать защиту их личных данных.
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