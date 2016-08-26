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Пятница,
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США обеспокоились внезапной проверкой боеготовности в России

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В Пентагоне заявили, что внимательно следят за ситуацией

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность внезапной проверкой боеготовности Вооруженных сил России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Бэджер.

«США внимательно следят за ситуацией с проведением как проверок, так и стратегических маневров «Кавказ-2016», — приводит его слова агентство ТАСС.

Бэджер также отметил, что в Вашингтоне выразили надежду на то, что в ходе маневров будут соблюдены соглашения по контролю над вооружениями.

Как накануне сообщали «Известия», в России началась внезапная проверка боеготовности войск. О том, что войска Южного, Западного и Центрального военных округов приводятся в полную боевую готовность с 7.00 заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Глава ведомства также поручил проинформировать об этом военных атташе других стран.

По словам Шойгу, внезапная проверка покажет способность войск локализовать кризисные ситуации и возможность Западного и Центрального военных округов наращивать усилия на юго-западном стратегическом направлении.

Проверка боеготовности продлится до 31 августа.

Параллельно, по словам Шойгу, в Южном военном округе идет активная подготовка к стратегическим учениям «Кавказ-2016», уже прошел комплекс командно-штабных тренировок.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

США обеспокоились внезапной проверкой боеготовности в России

В Пентагоне заявили, что внимательно следят за ситуацией

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