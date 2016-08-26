США обеспокоились внезапной проверкой боеготовности в России

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность внезапной проверкой боеготовности Вооруженных сил России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Бэджер.

«США внимательно следят за ситуацией с проведением как проверок, так и стратегических маневров «Кавказ-2016», — приводит его слова агентство ТАСС.

Бэджер также отметил, что в Вашингтоне выразили надежду на то, что в ходе маневров будут соблюдены соглашения по контролю над вооружениями.

Как накануне сообщали «Известия», в России началась внезапная проверка боеготовности войск. О том, что войска Южного, Западного и Центрального военных округов приводятся в полную боевую готовность с 7.00 заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Глава ведомства также поручил проинформировать об этом военных атташе других стран.



По словам Шойгу, внезапная проверка покажет способность войск локализовать кризисные ситуации и возможность Западного и Центрального военных округов наращивать усилия на юго-западном стратегическом направлении.

Проверка боеготовности продлится до 31 августа.

Параллельно, по словам Шойгу, в Южном военном округе идет активная подготовка к стратегическим учениям «Кавказ-2016», уже прошел комплекс командно-штабных тренировок.

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