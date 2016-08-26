Сбербанк планирует создать базу биометрических данных

Сбербанк объявил тендер на разработку решений по биометрической аутентификации пользователей. Как следует из закупочной документации (есть у «Известий»), с помощью биометрии госбанк собирается повысить уровень информационной безопасности, снизить риски внутреннего мошенничества, а также упростить доступ сотрудников к своей автоматизированной системе. В дальнейших планах госбанка — создать базу биометрических данных. По мнению экспертов, применение биометрии в финансовой сфере будет эффективно, основная проблема — в скептическом отношении населения к подобным инновациям.

Участники тендера должны будут представить технические решения, которые позволят идентифицировать сотрудников Сбербанка с помощью биометрии, а также исключат возможность обмена учетными записями для доступа к автоматизированным системам госбанка. В планах Сбербанка — создать базу биометрических данных (эталонных образцов) для идентификации персонала. Если механизм будет работать успешно, Сбербанк не исключает его применения при работе с клиентами.



К разработке предъявляется ряд требований. Так, система идентификации по биометрическим параметрам должна работать 24 часа в сутки, сбои из-за изменения освещения должны быть исключены. Скан внешности сотрудников с помощью видеокамеры должен проводиться на расстоянии 0,5–1,5 м. Система должна «понимать», что перед ней находится живой человек, блокировать возможность использования фото или видео с целью обмана. Время сверки по базе биометрических данных (50 тыс. эталонных образцов) для идентификации персонала не должно превышать двух секунд. За то же время должен обеспечиваться доступ сотрудников к информационным и автоматизированным системам госбанка (сверка по 300 тыс. эталонных образцов). Точность результата должна быть не ниже 99,99% в обоих случаях. Наконец, должна быть предусмотрена возможность расширения базы биометрических данных до 80 млн эталонных образцов.



Сбор заявок от участников заканчивается 29 августа, результаты тендера Сбербанк объявит 28 октября 2016 года. После этого будет определена точная сумма инвестиций в проект. На текущий момент заявки для участия в конкурсе подали 15 компаний.



Официальные представители Сбербанка пояснили «Известиям», что биометрию планируется использовать для идентификации сотрудников и клиентов.



— В рамках проекта планируется охватить все отделения банка в 2016–2017 годах, —отметили собеседники. — Конкретное количество зависит от результатов конкурса, стоимости и возможности вендора.



В пресс-службе подчеркнули, что перед объявлением тендера оценивали клиентские предпочтения по биометрическим технологиям.



— Клиенты позитивно оценивают их внедрение, не отдавая предпочтение конкретной технологии, — отметили представители госбанка.



Глава Сбербанка Герман Греф в мае рассказал о планах госбанка внедрить идентификацию по голосу и внешности (voice recognition и image recognition соответственно) в эксклюзивном интервью «Известиям».

Биометрические технологии используются в мире давно (в криминалистике, при выдаче виз и паспортов), их применение в финансовой сфере — перспективное направление, учитывая, что мы живем в эру смартфонов. По экспертным оценкам, около 50% американцев контролирует свои финансовые операции с помощью смартфона с использованием биометрии, а в странах Европы средний показатель использования такого мобильного банкинга среди владельцев мобильных телефонов составляет 41%.



Руководитель Zecurion Analytics Владимир Ульянов уверен, что проникновению биометрической идентификации в банковскую систему России пока препятствуют ошибки распознавания, изменение биометрических параметров, но самое главное — это психологический фактор: многие люди относятся к биометрии со скепсисом.



Впрочем, в крупнейших банках уверены, что признание эффективности биометрии клиентами — вопрос времени. Например, в Бинбанке заявляли о планах в ближайшие два года ввести биометрические технологии. Алексей Дегтярев, директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка, пояснил, что идет работа над различными методами авторизации и идентификации.



По словам собеседника, в части авторизации банк может проводить ее как угодно, здесь нет никаких ограничений (это может быть, в частности, логин с паролем, отпечаток пальца, голосовая авторизация). Авторизация позволяет, к примеру, войти в мобильное банковское приложение.



— В части идентификации клиентов Бинбанк работает в рамках российского законодательства, которое позволяет банку проводить идентификацию по паспорту или банковской карте с PIN-кодом (если речь, к примеру, идет о выдаче денег в банкомате), — пояснил представитель Бинбанка. — Однако на перспективу в качестве эксперимента мы прорабатываем другие способы идентификации, прежде всего — по лицу.