Восемь тонн легковоспламеняющихся ядохимикатов разлилось под Воронежем

Общая площадь поврежденной территории превысила 150 кв. м
На трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области произошло крупное ДТП с участием автоцистерны со стиролом, «Газели» и асфальтоукладчика. В результате на дорогу разлилось 8 т ядовитого вещества. Создалась пятикилометровая пробка.
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Ночью произошло ДТП с участием трех транспортных средств на трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области. Столкнулись автомобиль «Газель», автоцистерна и трактор-асфальтоукладчик. Из одной секции цистерны произошел разлив стирола — легковоспламеняющейся взрывоопасной жидкости», — сказали в региональном управлении МЧС.
Сообщается, что в аварии пострадали три человека: медики госпитализировали 24-летнего водителя «Газели», а также работников дорожной службы 24 и 38 лет, находившихся в момент аварии у асфальтоукладчика, в Воронежскую облбольницу № 1.
На разлив огнеопасной жидкости было высыпано 20 т песка. Общая площадь поврежденной территории превысила 150 кв. м.
Стирол — бесцветная жидкость со специфическим запахом, практически нерастворима в воде. Применяется для производства полимеров. Является ядом общетоксического действия и относится ко второму классу опасности.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.