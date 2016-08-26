Восемь тонн легковоспламеняющихся ядохимикатов разлилось под Воронежем

На трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области произошло крупное ДТП с участием автоцистерны со стиролом, «Газели» и асфальтоукладчика. В результате на дорогу разлилось 8 т ядовитого вещества. Создалась пятикилометровая пробка.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Ночью произошло ДТП с участием трех транспортных средств на трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области. Столкнулись автомобиль «Газель», автоцистерна и трактор-асфальтоукладчик. Из одной секции цистерны произошел разлив стирола — легковоспламеняющейся взрывоопасной жидкости», — сказали в региональном управлении МЧС.



Сообщается, что в аварии пострадали три человека: медики госпитализировали 24-летнего водителя «Газели», а также работников дорожной службы 24 и 38 лет, находившихся в момент аварии у асфальтоукладчика, в Воронежскую облбольницу № 1.



На разлив огнеопасной жидкости было высыпано 20 т песка. Общая площадь поврежденной территории превысила 150 кв. м.

Стирол — бесцветная жидкость со специфическим запахом, практически нерастворима в воде. Применяется для производства полимеров. Является ядом общетоксического действия и относится ко второму классу опасности.

