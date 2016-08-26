Apple выпустила экстренное обновление iOS 9.3.5 из-за угрозы взлома

Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 9.3.5 для iPhone, iPad и iPod touch, чтобы устранить их критическую уязвимость и улучшить работу системы после взлома телефона эмиратского диссидента.

Новая версия iOS 9.3.5 закрывает три довольно опасных уязвимости в особенности для пользователей iPhone, которые использовались хакерской группировкой NGO Group для установки вредоносного ПО. Оно открывало доступ к контактам, текстовым сообщениям, электронной почте, а также делало возможным прослушивать пользователя.



Сообщается, что эта дыра была обнаружена в бете-версии iOS 10, которую также в экстренном порядке обновили до седьмой версии.

Эмиратский диссидент Ахмед Мансур получил SMS со ссылкой на вирус. Не открывая ссылку, он переслал это сообщение экспертам Citizen Lab при Торонтском университете.

Эксперты в сотрудничестве с Lookout изучили вирус и уведомили о нем компанию Apple, которая разработала обновление безопасности. Владельцам iPhone 6 обновление было установлено автоматически, сообщает RNS.

Компания NSO Group разрабатывает для правительств программное обеспечение, способное собирать информацию с телефона целевого пользователя тайно. Стоимость таких программ оценивается примерно в $1 млн.

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