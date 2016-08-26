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Пятница,
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В Венгрии построят вторую стену от мигрантов

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Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан

Чтобы препятствовать потоку мигрантов, Венгрия планирует построить второе заграждение на южной границе с Сербией, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Новое заграждение поставят рядом с уже существующим для усиления защиты от сотен тысяч человек на случай, если политика Турции в отношении мигрантов изменится, передает агентство Reuters со ссылкой на Орбана.

«Планируется поставить более массивную систему защиты рядом с уже существующей, которая была воздвигнута быстро в прошлом году», — сказал Виктор Орбан.

Построенная вдоль южной границы Венгрии с Сербией и Хорватией стена резко сократила потоки мигрантов, которые в прошлом году переместились с Балкан в сторону Северной Европы.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что Анкара признает недействительным соглашение с Евросоюзом по решению кризиса беженцев, если турецкие граждане не получат до октября безвизовый режим со странами ЕС.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В Венгрии построят вторую стену от мигрантов

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан

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