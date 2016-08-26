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Правительство ограничило госзакупки ряда иностранных продуктов

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Постановление вступит в силу 3 сентября

Правительство России утвердило список продуктов, которые не будут допускаться к госзакупкам. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте кабмина в четверг.

Документ ограничивает закупку 23 наименований продуктов. В частности, речь идет о рыбной, мясной (говядина, свинина, мясо птицы, телятина, субпродукты) и молочной продукции (молоко, масло, сливочные сыры). Также будет ограничена госзакупка риса, соли и сахара. 

Исключать продукты будут в том случае, если в ходе госзакупки на поставку было подано не менее двух заявок. Причем отклоняться будет заявка с импортной продукцией.

Уточняется, что постановление вступит в силу 3 сентября 2016 года.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что объем госзакупок по отдельным пищевым продуктам для социальной сферы составляет 4–13% от общего объема их производства в России. 

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Правительство ограничило госзакупки ряда иностранных продуктов

Постановление вступит в силу 3 сентября

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