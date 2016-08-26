Почти 50% российских абитуриентов в вузах будут учиться бесплатно

Министерство образования России подвело итоги приемной кампании 2016 года
Министерство образования подвело итоги приемной кампании в вузах. В 2016 году на одно бюджетное место претендовали в среднем восемь человек.
Средний балл зачисленных на бюджет вырос до 66, что на 1 балл выше, чем в прошлом году. Общее количество бюджетных мест в этот раз составило более 300 тыс. Это означает, что почти 60% абитуриентов по всей стране будут учиться бесплатно, передает ОТР.
Заместитель министра образования и науки России Александр Климов сообщил, что в 2016 году уменьшилось количество бюджетных мест по экономике, менеджменту, юриспруденции.
«Медицина» и «международные отношения» возглавили список самых популярных направлений. Кроме того, возрос интерес к инженерным специальностям.
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