Почти 50% российских абитуриентов в вузах будут учиться бесплатно

Министерство образования подвело итоги приемной кампании в вузах. В 2016 году на одно бюджетное место претендовали в среднем восемь человек.

Средний балл зачисленных на бюджет вырос до 66, что на 1 балл выше, чем в прошлом году. Общее количество бюджетных мест в этот раз составило более 300 тыс. Это означает, что почти 60% абитуриентов по всей стране будут учиться бесплатно, передает ОТР.

Заместитель министра образования и науки России Александр Климов сообщил, что в 2016 году уменьшилось количество бюджетных мест по экономике, менеджменту, юриспруденции.



«Медицина» и «международные отношения» возглавили список самых популярных направлений. Кроме того, возрос интерес к инженерным специальностям.

