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В группировку Шакро Молодого входило частное охранное предприятие

Это следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы

В преступную группировку криминального авторитета Захария Калашова входили сотрудники ЧОП «Защитник», следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.

Об этом сообщает «РИА Новости»

«По оперативной информации, сотрудники ЧОП «Защитник» входили в организованную преступную группировку, возглавляемую Захарием Калашовым», — сказала судья.

Неизвестные «требовали у него 250 тыс. рублей еженедельно, иначе обещали подбросить гранату под машину», следует из показаний потерпевшего бизнесмена.  

24 августа сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ столичной полиции обезвредили ОПГ, действовавшую от имени «вора в законе» Захария Калашова.

19 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России забрала у полиции расследование уголовного дела криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец о резонансной перестрелке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Койчуков, по мнению следствия, руководил структурным подразделением в ОПГ Шакро Молодого.

Напомним, оперативники задержали неоднократно судимого «вора в законе» Захария Калашова в Москве 12 июля. Калашов подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки возле столичного ресторана на Рочдельской улице в конце 2015 года и вымогательстве денежных средств у владелицы ресторана Elements.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В группировку Шакро Молодого входило частное охранное предприятие

Это следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы

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