Путин призвал регионы быть аккуратными с курортным сбором

Президент России Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета, на котором обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса России. Глава государства поручил правительству к марту будущего года разработать стратегию развития санаториев и призвал вводить курортный сбор в регионах максимально аккуратно. Кроме того, санаториям начнут присваивать звезды, как это делается с гостиницами.

Место для совещания выбрали подходящее — популярный город-курорт Белокуриха. В Алтайский край приезжают туристы со всей страны. Ростуризм зафиксировал, что некоторые отдыхающие возвращаются именно на этот курорт по четыре раза. Центр города состоит почти из одних санаториев, и везде полная загрузка. Заседание проходило в одном из них, при этом курортники почти не почувствовали ограничений, санаторий не был закрыт, оздоровительные процедуры проводились.

Фото: kremlin.ru





































Главная ценность курорта — минеральная вода и окружающая природа. Насыщенность ионами воздуха у ближайшей к курорту тропе вдоль горной реки в шесть раз превышает знаменитый швейцарский Давос. Сравнить, где легче дышится, смог министр экономического развития Алексей Улюкаев, который до начала заседания быстрым шагом прогулялся по тропе вместе с вице-губернатором края Николаем Чиняковым.



— Посмотреть на то, что есть в Сибири, что делается в Сибири... Для всех будет полезно обменяться опытом и выработать на федеральном уровне шаги, необходимые для развития санаторно-курортного дела, а именно об этом мы сегодня и поговорим. Вы знаете, я был здесь в первый раз в начале 2000-х, в 2003-м, вода была, родон никуда не делся, хотя дебет сокращается, поэтому будет развиваться второй кластер, «Белокуриха-2», но всё, что касается материальной базы, находилось, мягко говоря, в совершенно убитом состоянии, всё было на уровне 1930-х, в лучшем случае 1950-х годов, так всё и сохранялось, — вспомнил Владимир Путин и признал, что улучшения колоссальны.



В России сейчас насчитывается почти 1,9 тыс. санаторных учреждений. Глава государства заметил, что санаторная система несет пользу экономике страны, так как этот кластер приводит к росту экономики конкретного региона, а граждане, прошедшие оздоровительные процедуры, могут вернуться к трудовой деятельности.



— По оценкам, для восстановления и модернизации существующих санаториев потребуется порядка 37 млрд рублей. Цифры, безусловно, внушительные, и понятно, что с каждым годом, если ничего не делать, они будут только расти, — сказал Владимир Путин.



По словам президента, только за счет бюджета модернизацию отрасли провести не получиться, нужно привлекать частные средства. Владимир Путин поручил правительству к марту подготовить стратегию развития санаторно-курортного комплекса. Президент также предложил ввести «звездность» санаториев по аналогии с гостиницами.



Владимир Путин предостерег руководителей субъектов от резкого повышения арендной платы за участки, на которых располагаются курортные объекты, так как инвестор может не прийти в такие регионы.



Фото: kremlin.ru





































Еще один способ пополнения региональных бюджетов — курортный сбор. Главы регионов, участвовавшие в совещании, все как один за введение курортного сбора. Министр финансов Антон Силуанов эту меру также поддержал и назвал примерный размер сбора — 50–100 рублей.

— Только аккуратнее надо. И чтобы Минфин не урезал другие расходы, а то скажут — «у нас регионы теперь богатые», — предостерег Владимир Путин, подчеркнув, что идея сбора ему не принадлежит.



— Жадничать не будем, — пообещал министр.



Предполагается, что доход от курортного сбора можно будет тратить только на развитие туристической отрасли. Ряд социальных категорий граждан от сбора будут освобождены.



Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что сбор — чувствительная с точки зрения психологии вещь. По словам министра, турист охотнее потратит тысячу рублей на какую-либо услугу, чем 100 рублей «просто так». Поэтому нужно разъяснять, на что идут деньги.

Тему внутреннего и въездного туризма поднял министр культуры Владимир Мединский. Он предложил доплачивать туроператорам за привлечение туристов к посещению российских курортов.



— Не до жиру, — прокомментировал инициативу главы Минкульта министр финансов Антон Силуанов.

В конце совещания Владимир Путин согласился, что инвестор придет в отрасль только при возможности получать прибыль, но и государство не должно самоустраняться, чтобы все граждане могли позволить себе отдых в санаториях.