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Пятница,
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В Москве в ночь на 29 августа пройдет вторая волна сноса самостроев

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Владельцы незаконных построек, которые самостоятельно их демонтируют, получат компенсацию

В Москве началась вторая волна сноса самостроев. При условии, что собственники сами демонтируют незаконные постройки, они смогут получить компенсацию от столичных властей.

Всего в списке более 100 объектов, из которых четверть наполовину разобрана владельцами самостроев.

Территория должна быть расчищена не позднее 28 августа, сообщает телеканал «360».

Ранее «Известия» писали, что мэрия Москвы установила размер компенсации за добровольный снос самостроя. Собственники незаконных построек, которые самостоятельно совершат демонтаж, получат до 55,5 тыс. рублей за 1 кв. м.

Ее размер будет зависеть от того, кем осуществляется снос, то есть обходятся собственники самостроя своими силами или же прибегают к помощи префектур административных округов.

Если собственник самостроя обратится за помощью к городу, то он получит 51 тыс. за 1 кв. м. Свое заявление он должен направить в столичную Госинспекцию по недвижимости до 26 августа. Компенсации владельцы незаконных построек получат в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

В Москве на сегодняшний день владельцы более 100 самостроев получили уведомления об их сносе. Если они направят заявления о добровольном демонтаже до 28 августа, то получат компенсации.

Ранее сообщалось, что незаконные постройки снесут в один день — 29 августа.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В Москве в ночь на 29 августа пройдет вторая волна сноса самостроев

Владельцы незаконных построек, которые самостоятельно их демонтируют, получат компенсацию

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