Ученые выяснили, как не сидеть на диете, но худеть

Ученые из Сан-Франциско провели исследования и выяснили, в каких случаях бежевый жир, который очень важен для организма, превращается в менее полезный — белый. Данное исследование доказывает, что вскоре можно будет не ограничивать себя в еде и не сидеть на диетах, но при этом не набирать вес. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Cell Metabolism, пишет EurekAlert.

Исследование показало, что за превращение полезного бежевого жира в менее полезный белый в организме млекопитающих отвечают митохондрии. Причем когда митохондрии завершают свою работу, они разрушаются. Держать в узде преобразование этих двух типов жира друг в друга можно, если контролировать экспрессию генов, ответственных за разрушение митохондрий.

Специалисты проводили исследование на мышах. В итоге выяснилось, что у тех их них, у кого ученым удалось приостановить разрушение нужных клеток, повышался уровень метаболизма, соответственно, они не страдали от ожирения.

Ученые уверены, что их исследование может помочь людям сжигать жир быстрее, кроме того, изучение этого преобразования может помочь впоследствии вылечить диабет.