Взрыв на территории завода Coca-Cola мог произойти из-за курения

В результате нарушения правил безопасности взорвалась неустановленная газовоздушная смесь
Курение в неположенном месте могло стать причиной взрыва в помещении административного здания на территории завода Coca-Cola на западе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Во время курения, по словам источника, взорвалась неустановленная газовоздушная смесь, которая предположительно состояла из паров ацетона и лакокрасочных материалов, которые хранились в одном из шкафов раздевалки, передает агентство городских новостей «Москва».
В правоохранительных органах сообщили также, что в результате взрыва пострадали три человека, которые были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Внутренняя кирпичная стена оказалась частично разрушена.
Напомним, ранее сообщалось о возможном взрыве газового баллона на заводе Coca-Cola, произошедшем на проходной завода на Новоорловской улице, д. 7, в столичном районе Новопеределкино.
По факту взрыва проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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