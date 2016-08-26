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Пятница,
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Взрыв на территории завода Coca-Cola мог произойти из-за курения

В результате нарушения правил безопасности взорвалась неустановленная газовоздушная смесь

Курение в неположенном месте могло стать причиной взрыва в помещении административного здания на территории завода Coca-Cola на западе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время курения, по словам источника, взорвалась неустановленная газовоздушная смесь, которая предположительно состояла из паров ацетона и лакокрасочных материалов, которые хранились в одном из шкафов раздевалки, передает агентство городских новостей «Москва».

В правоохранительных органах сообщили также, что в результате взрыва пострадали три человека, которые были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Внутренняя кирпичная стена оказалась частично разрушена. 

Напомним, ранее сообщалось о возможном взрыве газового баллона на заводе Coca-Cola, произошедшем на проходной завода на Новоорловской улице, д. 7, в столичном районе Новопеределкино. 

По факту взрыва проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Взрыв на территории завода Coca-Cola мог произойти из-за курения

В результате нарушения правил безопасности взорвалась неустановленная газовоздушная смесь

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