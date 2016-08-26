Бабкин и Артемьев показали «Сотворение мира»

Космонавты Андрей Бабкин и Олег Артемьев изобразили сцену с фрески Микеланджело «Сотворение Адама».

Снимок опубликовал в своем Instagram фотограф Роман Махмутов, передает телеканал «Звезда».

Фреска «Сотворение Адама» — одна из самых выдающихся композиций росписи Сикстинской капеллы. Микеланджело создал ее около 1511 года. «Сотворение Адама» является четвертой из девяти центральных композиций потолка Сикстинской капеллы, которые посвящены девяти сюжетам Книги Бытия.