В центре Москвы внедорожник врезался в полицейскую машину

Пострадавший в аварии сотрудник полиции госпитализирован
В центре Москвы внедорожник марки Dodge врезался в патрульную машину ДПС. В результате столкновения пострадал сотрудник полиции.
Получивший травмы сотрудник полиции доставлен в больницу.
ДТП произошло около 9.00 мск на пересечении Краснохолмской набережной и Народной улицы в центре Москвы.
Причины ДТП выясняются, сообщает «Ридус».
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