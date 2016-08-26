В центре Москвы внедорожник врезался в полицейскую машину

В центре Москвы внедорожник марки Dodge врезался в патрульную машину ДПС. В результате столкновения пострадал сотрудник полиции.

Получивший травмы сотрудник полиции доставлен в больницу.

ДТП произошло около 9.00 мск на пересечении Краснохолмской набережной и Народной улицы в центре Москвы.

Причины ДТП выясняются, сообщает «Ридус».