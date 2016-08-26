Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Автобус с 41 пассажиром рухнул в реку в Непале

21 человек погиб, трое пропали без вести

Пассажирский автобус, в котором находился 41 человек, рухнул в реку Трисули с высоты 100 м в центральной части Непала недалеко от города Покхара.

В результате страшной аварии 21 человек погиб, передает Утро.ru.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, вытащили из воды 17 пассажиров, которые остались в живых.

Трое числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются. На месте работают экстренные службы.

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Автобус с 41 пассажиром рухнул в реку в Непале

21 человек погиб, трое пропали без вести

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке