Автобус с 41 пассажиром рухнул в реку в Непале

Пассажирский автобус, в котором находился 41 человек, рухнул в реку Трисули с высоты 100 м в центральной части Непала недалеко от города Покхара.

В результате страшной аварии 21 человек погиб, передает Утро.ru.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, вытащили из воды 17 пассажиров, которые остались в живых.



Трое числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются. На месте работают экстренные службы.

