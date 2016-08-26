Автобус с 41 пассажиром рухнул в реку в Непале

21 человек погиб, трое пропали без вести
Пассажирский автобус, в котором находился 41 человек, рухнул в реку Трисули с высоты 100 м в центральной части Непала недалеко от города Покхара.
В результате страшной аварии 21 человек погиб, передает Утро.ru.
#NepalBusAccident: 20 killed, 17 injured in bus accident in central #Nepal on Fri, says police pic.twitter.com/GUbTTAyEQK— People's Daily,China (@PDChina) 26 августа 2016 г.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, вытащили из воды 17 пассажиров, которые остались в живых.
Трое числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются. На месте работают экстренные службы.
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