В России создадут новую ракету-носитель для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» взамен украинского «Зенита». Сделка по продаже «Морского старта» будет закрыта в начале 2017 года.

Ракета

О создании новой ракеты-носителя заявил журналистам президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

«Бесспорно, есть тема создания новой ракеты-носителя для проекта «Морской старт», и новому инвестору сложно будет одному работать над этим», — цитирует «РИА Новости» слова Солнцева.

Ракета-носитель «Зенит-3SL» украинского производства, которая раньше запускалась с «Морского старта», из-за финансовых проблем пока не выпускается.

Продажа

Владимир Солнцев заявил, что сделка по продаже проекта «Морской старт», скорее всего, будет закрыта в начале следующего года. Предпочтение по продаже отдается российскому кандидату.

Ранее «Известия» писали, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» достигла соглашения с американской корпорацией Boeing об урегулировании спора по проекту «Морской старт» (Sea Launch), в котором эти компании некогда были партнерами. «Энергия» сможет рассчитаться с Boeing услугами и участием в совместных разработках, избежав таким образом выплаты компенсации в $330 млн, определенной судом Центрального округа Калифорнии.

Консорциум «Морской старт» возник в 1995 году для коммерческих запусков из экваториальной акватории Тихого океана.