Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В раде предложили уволить министра МВД Украины Авакова

Проект соответствующего постановления был зарегистрирован 26 августа

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

Проект соответствующего постановления был зарегистрирован в Верховной раде. По информации, размещенной на официальном сайте Верховной рады, проект постановления был передан на рассмотрение руководству парламента 26 августа.

При этом пресс-служба не приводит текст документа.

Напомним, Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел по квоте партии бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка «Народный фронт».

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В раде предложили уволить министра МВД Украины Авакова

Проект соответствующего постановления был зарегистрирован 26 августа

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке