В раде предложили уволить министра МВД Украины Авакова

Проект соответствующего постановления был зарегистрирован 26 августа
Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.
Проект соответствующего постановления был зарегистрирован в Верховной раде. По информации, размещенной на официальном сайте Верховной рады, проект постановления был передан на рассмотрение руководству парламента 26 августа.
При этом пресс-служба не приводит текст документа.
Напомним, Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел по квоте партии бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка «Народный фронт».
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.