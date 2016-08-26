В раде предложили уволить министра МВД Украины Авакова

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

Проект соответствующего постановления был зарегистрирован в Верховной раде. По информации, размещенной на официальном сайте Верховной рады, проект постановления был передан на рассмотрение руководству парламента 26 августа.

При этом пресс-служба не приводит текст документа.

Напомним, Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел по квоте партии бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка «Народный фронт».