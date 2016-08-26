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В Нагатинском суде Москвы четверо обвиняемых пытались совершить суицид

Попытка массового самоубийства была предотвращена, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь

В Нагатинском суде в пятницу четверо обвиняемых пытались совершить самоубийство. Попытка массового суицида была предотвращена.

Пострадавшим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Участники неудавшегося акта массового самоубийства отделались лишь небольшими порезами.

Каким-то образом подсудимые принесли с собой лезвия и попытались перерезать себе вены, сообщает сайт «Комсомольской правды».

ЧП произошло не в здании суда, а в конвойной комнате. Сообщается, что обвиняемые не были связаны одним уголовным делом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На работе Нагатинского суда инцидент не сказался. Суд работает в штатном режиме.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В Нагатинском суде Москвы четверо обвиняемых пытались совершить суицид

Попытка массового самоубийства была предотвращена, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь

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