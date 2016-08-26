Путин согласился с предложением Минфина ввести курортный сбор

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на заседании Госсовета, что считает возможным введение курортного сбора. По его словам, плата должна быть приемлемой для отдыхающих. Президент России Владимир Путин одобрил это предложение.

Глава государства Владимир Путин поинтересовался в ходе заседания у губернаторов Алтайского и Краснодарского краев о целесообразности введения такого сбора, они ответили положительно.

По мнению президента, это нужно делать «очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих».

«Только чтобы не получилось так, чтобы Минфин не сократил при этом поддержку (регионам) по другим направлением. А то посчитаете, что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. Вот и всё. А мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма», — сказал Путин, обращаясь к Силуанову.

Глава Минфина в ответ заявил, что его ведомство в этом случае жадничать не будет, и добавил, что сбор должен быть приемлемым для туристов, — 50–100 рублей.

«И эти деньги строго должны идти на развитие курортов, на благо отдыхающих. Мы знаем, что в Совете Федерации эту идею поддерживают», — резюмировал Силуанов.

В зарубежных странах уже давно существует такое понятие, как курортный сбор. Обычно его величина зависит от времени пребывания туриста на курорте. К примеру, туристический налог в Египте составляет $7, а в Каталонии (Испания) — 0,75–2,50 евро с каждого постояльца за сутки проживания.