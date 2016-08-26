Представитель Украины признал Крым российским на переговорах в Минске

Виктор Медведчук заявил, что Киев сам виноват в сложившейся ситуации
Представитель украинской гуманитарной группы Виктор Медведчук признал, что Крым является частью России. Об этом он заявил на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, выступив с противоположной официальному Киеву точкой зрения.
«Де-факто, к сожалению, Крым принадлежит России. Не ожидайте, что полуостров будет возвращен Украине», — цитирует Виктора Медведчука Radio Liberty.
По мнению бывшего главы администрации президента Украины, в сложившейся ситуации виноват сам Киев, поскольку намеренно вызвал негатив у жителей полуострова тем, что прекратил на полуостров поставки электроэнергии, перекрыл воду, объявил экономическую блокаду, а также стал препятствовать грузоперевозкам, пишут Дни.Ру.
Медведчук затронул также тему военного конфликта на востоке Украины. Единственный способ вернуть Донбасс и Луганск в состав Украины, уверен политик, — это достичь взаимопонимания с непосредственным руководством этих регионов.
Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук принял участие в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске в связи с освобождением из плена в Донбассе 150 украинцев.
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