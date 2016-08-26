«Золотые» гандболистки поделятся призовыми с паралимпийцами

Сборная России по гандболу, завоевавшая медаль высшей пробы на Олимпийских играх в Рио, поможет российским паралимпийцам. «Золотые» гандболистки приняли решение передать часть своих призовых денег отстраненным от Паралимпиады спортсменам.

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сказал, что они хотят поддержать паралимпийскую сборную.

«Призовой фонд достаточно большой, так как средства выделялись и от государства, и от нашей федерации. Думаю, что будет уместно какую-то часть из этих денег отдать на поддержку наших паралимпийцев», — приводит слова Шишкарев НСН.

«Известия» ранее писали, что СAS оставил в силе решение отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Министр спорта России Виталий Мутко в четверг заявил, что Россия оспорит решение об отстранении паралимпийцев от Игр-2016 в федеральном суде Швейцарии.



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