Москва ответит на призыв Штайнмайера контролировать вооружение

Москва представит свои предложения в ответ на заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости разработки нового соглашения с Россией по контролю над вооружением. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Когда один из ведущих европейских политиков проявляет осторожность, полагаю, нам есть смысл реагировать не менее конкретно. Продумать комплекс инициатив, которые могли бы стать основой для принципиальных договоренностей в сфере безопасности и контроля над вооружениями, — отметил Косачев.

При этом, продолжил он, мотив Штайнмайера понятен: угрозы для Европы сегодня велики и реальны.

— Меры доверия не просто необходимы — им нет альтернативы, — подчеркнул сенатор.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» призвал к заключению нового договора с Россией о контроле над вооружениями во избежание эскалации напряженности в Европе. Новый документ, по его мнению, предложит «проверенные возможности для обеспечения безопасности, предотвращения рисков и повышения доверия». Он также отметил, что хочет возобновления структурированного диалога со всеми партнерами, которые несут ответственность за безопасность континента.

Как считает председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов, России следует развивать свои вооруженные силы в соответствии с государственными интересами.

— Слово «контроль» здесь ключевое. Я не против того, чтобы садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться, но слово «контроль» [над вооружениями] мне категорически не нравится. С кем нам предлагают договариваться о паритетности и тем более о контроле? С немецким бундесвером, который по всем параметрам сегодня уступает российским вооруженным силам? Слишком много появилось безответственных контролеров. Всем очень хочется контролировать Россию, но сами наши партнеры за свои слова не отвечают: они легко заключают соглашения, а потом также легко не выполняют их или меняют по своему усмотрению, — сказал Владимир Комоедов.



Свои сомнения он объясняет тем, что западные партнеры не выполняли свои обещания.

— Вспомните: мы выполнили все обязательства, вывели из Европы все советские войска практически в чистое поле, и нам пообещали, что НАТО не будет продвигаться на восток. Кто-то выполнил эту договоренность? Американцы в 1972 году подписали с нами Договор по ПРО, а потом вышли из него в одностороннем порядке. О Договоре по ракетам средней и малой дальности, который США сейчас нарушают без зазрения совести, я вообще молчу. Все эти сказки они опять рассказывают, чтобы поставить нас в коленно-локтевое положение, контролировать. Но Россия показала, что она достаточно здравомыслящая держава. Мы будем развивать вооруженные силы настолько, насколько необходимо для защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров в любой точке мира, — подчеркнул депутат.



Примечательно, что в июне Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике учения НАТО в Прибалтике и Восточной Европе вблизи российских границ.

— Чего нам сейчас не следует делать, так это продолжать обострять ситуацию бряцанием оружием и боевыми кличами, — сказал Штайнмайер.

Как подчеркнул немецкий министр, те, кто считает, что «передвижения танков обеспечат больше безопасности на восточных границах НАТО», заблуждаются.

По мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием, члена Общественного совета при Министерстве обороны России Игоря Коротченко, российской стороне следует внимательно изучить предложение главы МИД Германии и удостовериться, что документ гарантирует безопасность и баланс сил.



— Россия готова заключить соглашение при условии, что оно будет на равноправной основе: будет соблюдаться равная безопасность и сократится численность войск НАТО, которая сейчас превышает российские вооруженные силы в четыре раза, — сказал Коротченко.

Он также отметил, что действующий Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) игнорировался странами-участниками, которые, в свою очередь, выдвигали России ряд требований.

Напомним, ДОВСЕ, подписанный в 1990 году и вступивший в силу двумя годами позже, устанавливал ограничения на количество обычных вооруженных сил и определял предельные численности обычных вооружений, развертываемых сторонами в Европе. После окончания холодной войны документ был призван восстановить баланс сил в регионе. Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2015-м приняла решение приостановить свое участие в консультациях, таким образом, по сути, выйдя из него.