Четвертое пришествие: Юрий Семин подписал контракт с «Локомотивом»

26 августа стало известно, что именитый российский специалист Юрий Семин вновь возглавил московский «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт клуба. 69-летний тренер будет руководить командой уже в воскресном выездном матче «железнодорожников» с «Краснодаром» в рамках 5-го тура чемпионата России.

По информации «Известий», контракт между «Локомотивом» и Юрием Семиным рассчитан на два года, финансовая сторона договора держится в секрете. Также перед тренером поставлен ряд задач. В первую очередь речь идет об обязательном попадании команды в зону еврокубковых соревнований по итогам каждого из двух сезонов. О подробностях назначения нового наставника «железнодорожников» «Известиям» рассказал источник в московском клубе.

— После прекращения переговоров с бывшим наставником «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым в клубе начали активно прорабатывать кандидатуру Юрия Семина. Специалист уже на первой деловой встрече с новым руководством «Локо» дал понять, что заинтересован в том, чтобы вернуться в команду и сделать ее конкурентоспособной по отношению к «Зениту» и ЦСКА. Переговоры шли около недели, после чего стороны приняли решение подписать контракт. Сейчас задача-минимум для Семина — попадание команды в Лигу Европы. Интересно, что изначально против кандидатуры Семина выступал новый спортивный директор «железнодорожников» Игорь Корнеев, склонявшийся к идее назначения на этот пост иностранного тренера.

Отметим, что в карьере Юрия Семина это уже четвертое пришествие в «Локомотив» в качестве главного тренера и шестое в целом. Он выступал за клуб в качестве игрока в 1975–1977 годах. Впервые специалист возглавил команду в январе 1986 года. К этому моменту «железнодорожники» на протяжении пяти лет находились в первой лиге чемпионата СССР. Со второго сезона Семин смог вернуть команду в высшую союзную лигу, где в первый после его возвращения сезон (1988 год) «Локомотив» занял седьмое место, что тогда считалось успешным результатом для красно-зеленых.



После четырех сезонов в конце 1990 года Семин покинул клуб и продолжил карьеру за границей, возглавив олимпийскую сборную Новой Зеландии. Однако спустя год Семина уговорили вернуться в «Локо». В период с 1992 по 2005 год специалист превратил красно-зеленых во флагман российского футбола, выиграв два чемпионата, четыре Кубка и два Суперкубка России. В этот же период команда стала уважаемой и на европейской арене. В сезонах-1997/98 и 1998/99 «железнодорожники» достигли полуфинала Кубка обладателей Кубков, а в сезонах-2002/03 и 2003/04 клуб прошел групповой турнир Лиги чемпионов.

Особенно болельщикам запомнились битва с римским «Лацио» (1:1, 0:0) в полуфинале Кубка Кубков-1998/99, выездная победа над стамбульским «Галатасараем» (2:1) в Лиге чемпионов в 2002 году, а также — ничья в Мадриде с «Реалом» (2:2) и домашний разгром миланского «Интера» (3:0).

В апреле 2005 года Семин был назначен главным тренером сборной России и во второй раз в тренерской карьере покинул «Локомотив». Он принял национальную команду в середине сложно складывавшегося для нее отборочного цикла чемпионата мира-2006 (незадолго до этого Россия потерпела разгром от Португалии со счетом 1:7) и не смог спасти цикл, несмотря на то что не проиграл с командой ни одного матча. Вопреки уговорам остаться Семин принял решение не продлевать контракт с РФС и пошел работать в московское «Динамо».

В конце 2006 года Семин вернулся в «Локомотив» в качестве президента клуба, но продержался на новой позиции всего год. Команду тогда тренировал Анатолий Бышовец, и клуб выиграл Кубок России, но в национальном чемпионате занял худшее на тот момент в своей постсоветской истории седьмое место.



После успешной работы главным тренером киевского «Динамо» в 2007–2009 годах (выигрыш чемпионата Украины и полуфинал Кубка УЕФА) летом 2009 года Семин в третий раз возглавил «Локомотив». Он смог вернуть команду в зону еврокубков после трехлетнего перерыва, но в конце 2010 года был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с его тогдашним президентом Ольгой Смородской. После неоднозначного второго пришествия в киевское «Динамо» (выигрыш у «Манчестер Сити» в Лиге Европы и возвращение команды в группой турнир Лиги чемпионов) специалист поработал с азербайджанской «Габалой», успешно тренировал саранскую «Мордовию» (рекордное для клуба восьмое место в РФПЛ в сезоне-2014/15). Последним местом работы Юрия Семина стал махачкалинский «Анжи», который тренер покинул осенью 2015 года по собственному желанию.

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