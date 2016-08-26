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СКР проверяет информацию о домогательствах к ребенку в самолете

Инцидент произошел на борту лайнера Новосибирск–Москва, где 9-летняя девочка летела без сопровождения взрослых

Московское межрегиональное следственное управление СКР организовало доследственную проверку по факту совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней на борту самолета Новосибирск–Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 24 августа 9-летняя девочка летела рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. По словам ребенка, сидевший в соседнем кресле мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера. По прилете в столицу ребенок сообщил о произошедшем матери, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Следователи установили личность мужчины, им оказался житель Тамбова 1944 года рождения. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления его местонахождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

СКР проверяет информацию о домогательствах к ребенку в самолете

Инцидент произошел на борту лайнера Новосибирск–Москва, где 9-летняя девочка летела без сопровождения взрослых

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