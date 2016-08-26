СКР проверяет информацию о домогательствах к ребенку в самолете

Московское межрегиональное следственное управление СКР организовало доследственную проверку по факту совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней на борту самолета Новосибирск–Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, 24 августа 9-летняя девочка летела рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. По словам ребенка, сидевший в соседнем кресле мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера. По прилете в столицу ребенок сообщил о произошедшем матери, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Следователи установили личность мужчины, им оказался житель Тамбова 1944 года рождения. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления его местонахождения.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

