Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Гаджеты & Телеком   |     |   написать авторам

Apple разрабатывает соцсеть для обмена видео

Компания надеется потеснить на рынке таких гигантов, как Facebook и Snapchat

Корпорация Apple разрабатывает социальную сеть, ориентированную на обмен видеозаписями. С помощью этой соцсети компания планирует тестировать новые функции операционных систем iPhone и IPad.

Apple надеется повторить успех таких соцсетей, как Facebook и Snapchat, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со стратегией компании. Пресс-секретарь компании Apple отказался от комментариев.

Компания уже начала разрабатывать приложение для обмена видео. Оно будет позволять пользователям записывать видео, применять к ним фильтры и добавлять анимацию. Видео можно будет отправлять людям из своей записной книжки или публиковать в Twitter или другие соцсети. Приложение позволит сохранять, изменять и выкладывать в сеть видео за одну минуту.

Соцсеть разрабатывается в том же отделе компании Apple, которая разработала Final Cut Pro и IMOVIE. Скорее всего, приложение появится уже в 2017 году.

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Apple разрабатывает соцсеть для обмена видео

Компания надеется потеснить на рынке таких гигантов, как Facebook и Snapchat

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Курсы валют

USD ЦБ РФ 64.9459 0.1319 26/08
EUR ЦБ РФ 73.2135 0.0061 26/08
GBP ЦБ РФ 85.8845 0.2263 26/08

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке