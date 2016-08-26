Apple разрабатывает соцсеть для обмена видео

Корпорация Apple разрабатывает социальную сеть, ориентированную на обмен видеозаписями. С помощью этой соцсети компания планирует тестировать новые функции операционных систем iPhone и IPad.

Apple надеется повторить успех таких соцсетей, как Facebook и Snapchat, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со стратегией компании. Пресс-секретарь компании Apple отказался от комментариев.

Компания уже начала разрабатывать приложение для обмена видео. Оно будет позволять пользователям записывать видео, применять к ним фильтры и добавлять анимацию. Видео можно будет отправлять людям из своей записной книжки или публиковать в Twitter или другие соцсети. Приложение позволит сохранять, изменять и выкладывать в сеть видео за одну минуту.

Соцсеть разрабатывается в том же отделе компании Apple, которая разработала Final Cut Pro и IMOVIE. Скорее всего, приложение появится уже в 2017 году.