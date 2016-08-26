Полицейские в хиджабах: Канада и Шотландия предлагают новую униформу

В Канаде и Шотландии женщины-полицейские теперь смогут при желании носить хиджабы. Такая мера была введена, чтобы привлечь на службу в силовые структуры больше женщин-мусульманок.

Канадская королевская конная полиция добавила мусульманскую форму в качестве разрешенного варианта формы для сотрудников этого подразделения. Теперь полицейские в хиджабах могут соседствовать с традиционными красными mounties, как сокращенно называют королевских конных полицейских.

«Эта мера была введена, чтобы лучше отразить разнообразие в нашем обществе и поощрить мусульманских женщин подумать о карьере в Королевской канадской конной полиции», — заявил представитель канадского министерства госбезопасности, пишет Business Insider.

Шотландцы придерживаются того же мнения, что и канадцы, поэтому ввели такое же разрешение и для своих сотрудниц-мусульманок. «Я очень рад приветствовать помощь как со стороны мусульманского сообщества, так и со стороны полиции, офицеров и других сотрудников», — заявил главный констебль шотландской полиции Фил Гормли.

Мнения по поводу ношения хиджаба в мире расходятся. Есть приверженцы безапелляционных правил и запретов: в Германии власти Баварии и Гессена выступают за частичный запрет на ношение женщинами бурки. Во Франции до сегодняшнего дня были запрещены буркини - мусульманский закрытый вариант женского купального костюма. Однако решением высшего административного суда Франции от 26 августа 2016 года запрет был отменен.

Активно проявляют себя и сторонники предоставления женщинам права выбора в вопросе ношения религиозной одежды. Так, в Facebook набирает обороты движение «Моя скрытая свобода» (My Stealthy Freedom), борющееся за право мусульманских женщин не носить хиджаб. На момент написания этого материала страница движения в Facebook набрала уже более 1 млн лайков, причем в рамках паблика против необходимости носить хиджаб высказываются не только женщины, но и мужчины.

«Необходимость так жить (нося хиджаб. — Ред.) с семи лет до конца своей жизни — это пытка, — пишет пользователь Facebook на странице движения. — Самое худшее, что это обязательно, и если женщина отказывается соблюдать это правило, ее отчитывают. Меня как иранского мужчину не возбуждают женские волосы. Напротив, я счастлив видеть, как ветер может играть в волосах женщины, и они могут жить в радости, пользуясь своими базовыми правами».

Однако многие девушки, причем не только в арабских, но и в западных и африканских странах добровольно и с радостью носят хиджабы как символы своей веры. 24-летняя Ханифа Адам из Нигерии сшила для Барби хиджаб и завела для нее отдельный аккаунт Hijarbie в Instagram. У девушки на момент написания этой статьи уже более 72 тыс. подписчиков.

В Австралии 14-летняя мусульманка из Сиднея Стефани Курлоу мечтает стать первой балериной, танцующей в хиджабе. Так юная танцовщица хочет показать всем девушкам, что они могут заниматься, чем хотят, вне зависимости от своей религиозной принадлежности.