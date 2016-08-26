«Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по Лиге Европы УЕФА

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2016/17. Своих соперников во втором по значимости еврокубковом турнире узнали санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



Обладатель Кубка страны «Зенит», который попал напрямую в групповую стадию, попал в группу D. Его соперниками станут: голландский АЗ «Алкмаар», израильский «Маккаби» и ирландский клуб «Дандлок».



«Краснодар» попал в квартет I. Ему достались: немецкий клуб «Шальке 04», австрийский «Зальцбург» и французская «Ницца».

Всего в групповом этапе Лиге Европы участвует 48 команд, поделенные на 12 групп. Матчи первого тура пройдут уже 15 сентября, по две команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся клубы, которые заняли третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.



Финал Лиги Европы-2016/17 состоится 24 мая в Стокгольме.



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