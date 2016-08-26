Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по Лиге Европы УЕФА

Соперниками краснодарского клуба стали «Шальке-04», «Зальцбург» и «Ницца», а петербуржцам будут противостоять АЗ «Алкмаар», «Маккаби» и «Дандлок»

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2016/17. Своих соперников во втором по значимости еврокубковом турнире узнали санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Обладатель Кубка страны «Зенит», который попал напрямую в групповую стадию, попал в группу D. Его соперниками станут: голландский АЗ «Алкмаар», израильский «Маккаби» и ирландский клуб «Дандлок».

«Краснодар» попал в квартет I. Ему достались: немецкий клуб «Шальке 04», австрийский «Зальцбург» и французская «Ницца».

Всего в групповом этапе Лиге Европы участвует 48 команд, поделенные на 12 групп. Матчи первого тура пройдут уже 15 сентября, по две команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся клубы, которые заняли третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.

Финал Лиги Европы-2016/17 состоится 24 мая в Стокгольме.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

«Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по Лиге Европы УЕФА

Соперниками краснодарского клуба стали «Шальке-04», «Зальцбург» и «Ницца», а петербуржцам будут противостоять АЗ «Алкмаар», «Маккаби» и «Дандлок»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке