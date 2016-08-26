«Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по Лиге Европы УЕФА

Соперниками краснодарского клуба стали «Шальке-04», «Зальцбург» и «Ницца», а петербуржцам будут противостоять АЗ «Алкмаар», «Маккаби» и «Дандлок»
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2016/17. Своих соперников во втором по значимости еврокубковом турнире узнали санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Обладатель Кубка страны «Зенит», который попал напрямую в групповую стадию, попал в группу D. Его соперниками станут: голландский АЗ «Алкмаар», израильский «Маккаби» и ирландский клуб «Дандлок».
«Краснодар» попал в квартет I. Ему достались: немецкий клуб «Шальке 04», австрийский «Зальцбург» и французская «Ницца».
Итоги #жеребьевкаЛЕ, все группы#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/yOQlTvRbIu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 августа 2016 г.
Всего в групповом этапе Лиге Европы участвует 48 команд, поделенные на 12 групп. Матчи первого тура пройдут уже 15 сентября, по две команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся клубы, которые заняли третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.
Финал Лиги Европы-2016/17 состоится 24 мая в Стокгольме.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.