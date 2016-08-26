СМИ: чемпионка Олимпиады продала слишком большой для нее BMW X6

Сообщается, что неназванная спортсменка даже не смогла самостоятельно выехать на нем из Кремля и решила продать автомобиль, подаренный государством
На сайте auto.ru продали автомобиль BMW X6, подаренный государством победителю Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Объявление с предложением приобрести машину белого цвета за 4,67 млн рублей появилось 25 августа. В тот же день чемпионы и призеры Олимпиады-2016 получили госнаграды и ключи от новых автомобилей BMW.
«Машина выдана самим президентом России В.В. Путиным. За достижения на Олимпийских играх в Рио-2016, а точнее за олимпийское золото. Машина новая, xDrive 3,5 бензин, 306 л/ с, комплектация luxury. Машина застрахована, торг — строго у капота, в помощи продажи авто не нуждаюсь, цена — 4,670 млн рублей», — говорится в объявлении.
Позднее у объявления появилась отметка, что оно больше не актуально, так как владелец продал автомобиль или снял объявление с продажи.
Сайт NN.RU сообщает, что связался с Екатериной, которая разместила объявление о продаже авто олимпийской чемпионки.
«Дело в том, что эта девушка только недавно получила права и очень редко водит. Когда она села за руль, ей очень понравилась машина внутри и снаружи, но она поняла, что не привыкла к таким габаритам, и даже не смогла выехать самостоятельно из Кремля. Машину отогнал к ее дому водитель. В результате девушка решила продать автомобиль, а я ей в этом помогаю», — рассказала собеседница портала.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил спортсменам, завоевавшим призовые места на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ключи от белых внедорожников BMW. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
Позднее «АвтоВАЗ» предложил дарить спортсменам отечественные автомобили.
Напомним, что летние Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.
В медальном зачете Россия заняла четвертое место, завоевав 56 наград: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. Чемпионками в синхронном плавании в составе группы стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева. Также завоевали медали высшей пробы в состязании дуэтов Ромашина и Ищенко.
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