В Норвегии депутата поймали за игрой в Pokemon Go

Глава Либеральной партии Норвегии Трине Скей Гранде во время заседания в комитете по обороне и международным делам парламента Норвегии ловила покемонов.

Из-за этого многие жители страны обрушились на нее с критикой. Лидер либералов обещала больше не ловить покемонов на заседаниях.

«Я больше так не поступаю, так как некоторых это оскорбило, однако у всех нас головы устроены по-разному. Некоторые слушают внимательнее, когда одновременно заняты каким-нибудь совершенно глупым делом», — заявила журналистам Гранде.

Сидевший рядом с ней лидер Христианской народной партии Кнут Арильд Хареиде отметил, что ее способность делать несколько вещей сразу может только способствовать концентрации, сообщает телеканал «Звезда».

«Известия» раньше сообщали, что Pokemon Go стала доступной для США, Австралии и Новой Зеландии 6 июля. По числу активных пользователей Pokemon Gо уже наступает на пятки Twitter.

Суть игры в том, чтобы находить и тренировать покемонов, а затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков. Игровой процесс полностью привязан к карте, и во время игры нужно оказываться в различных местах.