Об этом на Московском международном автосалоне заявил главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин
Представленный на Московском международном автосалоне «АвтоВАЗом» кроссовер Lada Xcode является лишь квинтэссенцией всех разработок компании, а не той моделью, что пойдет на конвейер.
Главный дизайнер компании «АвтоВАЗ» Стив Маттин заявил, что прототип Lada Xcode, который является концептом купеобразного внедорожника, никогда не встанет на конвейер. Он, по словам дизайнера, является всего лишь результатом всех последних разработок «АвтоВАЗа» и визуальным прототипом. Об этом передает портал «Информинг».
«АвтоВАЗ»: LADA XCode никогда не встанет на конвейер https://t.co/iyrqer2qgc pic.twitter.com/wi5jcSZHLw— Ваня Варламов (@vanya_varlamow) 26 августа 2016 г.
Кстати, концепция Xcode, на основе которого будет новый автомобиль марки, предполагает использование наддувного мотора и полноприводной трансмиссии.
На Московском международном автосалоне «АвтоВАЗ» презентовал 19 автомобилей, шесть из которых оказались концепткарами.
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