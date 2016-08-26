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РСК «МиГ» меняет генерального директора

Сергей Коротков уходит с поста главы компании, сохраняя пост генерального конструктора

Фото: migavia.ru

Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Сергей Коротков в ближайшее время покинет свой пост. Информацию об отставке Короткова «Известиям» подтвердили несколько информированных источников в авиастроительной отрасли.

- Решение о перестановке было принято уже давно. Но окончательное решение руководства "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) о переходе Короткова было объявлено только вчера, - рассказали собеседники «Известий» в авиастроительной отрасли.

Сергей Коротков сохранит за собой должность генерального конструктора ОАК.

- Отставка с должности генерального директора Сергея Короткова, но сохранение за ним поста генерального конструктора, говорит о том, что к главе «МиГ» со стороны ОАК были достаточно серьезные вопросы в области организации работ, экономических показателей и выполнения оборонных заказов, в том числе и иностранных, - заявил «Известиям» директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. - В частности, не так давно военно-морской флот Индии сообщил, что достаточно большое количество новейших палубных истребителей Миг-29К/КУБ находятся в неисправном состоянии.

Сергей Коротков один из немногих топ-менеджеров российской авиапромышленности, прошедший путь от простого инженера-конструктора 3-ей категории до генерального конструктора ОАК. Закончив в 1983 году факультет «Самолето-вертолетостроение» МАИ он был направлен в ОКБ «Сухого» на должность инженера-конструктора 3-ей категории. После службы в Советской армии, Коротков в 1988 году вернулся в ОКБ Сухого, где и проработал до 2011 года, последовательно занимая посты от ведущего конструктора до первого заместителя генерального директора. В 2011 году Сергей Коротков возглавил РСК «МиГ», в тот момент когда корпорация несла огромные убытки, достигшие за год 1,4 млрд рублей. В 2013 году компания выправила экономические показатели, получив прибыль в 50 млн рублей. Улучшение показателей было обусловлено подписанием и авансированием контракта на поставку ВМФ России двадцати с лишним палубных истребителей.

В ОАК не смогли пояснить, кто возглавит РСК "МиГ" после ухода Короткова. В "МиГе" от комментариев воздержались.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

РСК «МиГ» меняет генерального директора

РСК «МиГ» меняет генерального директораСергей Коротков уходит с поста главы компании, сохраняя пост генерального конструктора

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