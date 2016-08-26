Экономика в июле неожиданно возобновила спад

Российская экономика в июле возобновила спад после двух подряд месяцев стабилизации, завершив период «хрупкого равновесия». ВВП за прошедший месяц снизился на 0,1% из-за обрабатывающих производств и оптовой торговли, сообщает Минэкономразвития в ежемесячном мониторинге. Сельское хозяйство, доля которого в экономике невелика, не смогло затормозить падение, даже несмотря на свой уверенный рост.

— После последовательного трехмесячного замедления экономического спада годовые темпы снижения ВВП в июле вновь ускорились. ВВП в июле оказался ниже прошлогоднего на 0,7%, — сообщает ведомство. За семь месяцев текущего года ВВП сократился на 0,9%. Прогноз ведомства на 2016 год — всего 0,2% спада.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев рассчитывал, что ситуация «хрупкого равновесия» во II квартале сменится «устойчивым состоянием» во втором полугодии. Министр также ожидал, что уже в III квартале экономика может вернуться к росту.

— Наш прогноз был, что рост ВВП не возобновится до конца года. Мы ожидали, что та стабилизация ВВП, которая произошла во II квартале, пока неустойчива, — комментирует директор Института «Центр развития» ВШЭ Наталья Акиндинова.

По ее мнению, теперь необходимо дождаться результатов за август, чтобы сделать вывод о том, сместился ли баланс рисков от стагнации в сторону рецессии.

— Надо смотреть по августу, если там будет коррекция, то можно говорить о продолжении стагнации. Если будет падение, то о тревожных тенденциях. Пока сезонный рост в сельском хозяйстве не может компенсировать снижение в обработке из-за своего небольшого веса в экономике. В предыдущие месяцы была накоплена большая инерция падения в строительстве, инвестициях и потребительском спросе, поэтому сейчас переломить этот тренд не получается.

Летние месяцы традиционно являются пиком производства продукции сельского хозяйства. По данным Минэкономразвития, темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с исключением сезонности в июле составил 0,7% в месячном выражении. По оценкам Банка России, производство сельхозпродукции в июле выросло на 4,9% год к году.

«Высокие показатели сбора урожая обусловили значительный прирост продукции сельского хозяйства», — отмечал в своем обзор Центробанк.